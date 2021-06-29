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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da kanlı saldırı

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Şanlıurfa'da kanlı saldırı

Şanlıurfa'da, yürüyerek evine giden Hasan Aslan (44). tabancayla ateş açılarak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Tılfındır Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Hasan Aslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Aslan’a rasgele ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, silah sesini duyarların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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