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Şanlıurfa'da kanalda kaybolan 2 kuzenden acı haber

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#ŞANLIURFA#Hastane#Sağlık
Şanlıurfada kanalda kaybolan 2 kuzenden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 15:56

Şanlıurfa'da Halil Artut (14) ile kuzeni İbrahim Halil Artut (15), serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'in Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil ile amcasının oğlu Halil Artut serinlemek için evlerinin yakınından geçen sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen kuzenler, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kuzenlerin suda kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. 2 kuzenin yakınları, kanal kenarında ekiplerin suda yürüttüğü arama çalışmalarını endişe içinde izliyor.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Halil Artut ile amcasının oğlu İbrahim Halil Artut, dalgıç polis ekiplerinin yaptığı arama sonrası kayboldukları yerden 5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Sudan çıkarılan kuzenlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. (DHA)

 

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#ŞANLIURFA#Hastane#Sağlık