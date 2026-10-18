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Şanlıurfa'da kan donduran iddia: 8 yaşındaki çocuk darbedilip ütüyle yakıldı!

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#Çocuk İstismarı#İşkence#Siverek
Şanlıurfada kan donduran iddia: 8 yaşındaki çocuk darbedilip ütüyle yakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 10:46

Siverek'te vücudunda ağır yanıklar ve darp izleriyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki H.Z.'nin işkenceye uğradığı öne sürüldü. Dehşet verici olayla ilgili anne, anneanne ve teyze gözaltına alınırken, küçük kız yanık servisinde tedavi altına alındı.

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Olay, Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Z. adlı çocuk, evde henüz belirlenemeyen nedenle annesi tarafından darbedildi. Sıcak ütüyle de vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşturulduğu öne sürülen H.Z., ihbarla adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfada kan donduran iddia: 8 yaşındaki çocuk darbedilip ütüyle yakıldı

Kontrollerinden sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edilen H.Z.'nin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisine burada devam edildiği bildirildi.

Şanlıurfada kan donduran iddia: 8 yaşındaki çocuk darbedilip ütüyle yakıldı

TUTUKLANDILAR

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Siverek'te darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edilen H.Z.'nin (8), hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olaya ilişkin, çocuğun üvey annesi Bahar Zengin ile

Zengin'in annesi Seher Zengin ve Zengin'in kız kardeşi Sara Akkılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, 'Çocuğa karşı eziyet ve nitelikli yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, vücudunda yanıklar ve kolunda da kırık olduğu öğrenilen H.Z., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanık bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay ilgili soruşturma kapsamında, H.Z.'nin ismi açıklanmayan annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Çocuk İstismarı#İşkence#Siverek

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