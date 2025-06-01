Şanlıurfa'da kahreden olay: Yeğenini kurtarmak isterken boğuldu

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Olay, öğle saatlerinde Bozova'ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıcaktan bunalan ismi öğrenilemeyen çocuk, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Ancak bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuk, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden amcası Nazif Canbolat, onu kurtarmak için suya atladı. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Canbolat, akıntının da etkisiyle kayboldu. Çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı aramada Canbolat’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Nazif Canbolat’ın cenazesi, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.