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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı ve dilenen kadınlar uyarıldı

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Şanlıurfa'da kağıt toplayıcısı ve dilenen kadınlar uyarıldı
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ŞANLIURFA'da sokaklarda kağıt toplayan ve dilencilik yapan kadınlarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadınların sokakta dilenmeleri ve kağıt toplamalarının suç olduğunu belirterek bu işlerin yapılmamasını istedi.

Kent merkezinde son günlerde çok sayıda çocuklu kadınların sokaklarda dilencilik yapması üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, topladıkları kadınların sorunlarını dinledi. Sokakta çocuk ve kadın dilenciliğinin önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, kadınları bilinçlendirmek için sokak aralarında toplantılar düzenliyor. Sokakta çalışan kadınlarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, sokaklarda kadınların çalışması ve dilenmesinin suç olduğunu söyledi. Bu kurallara uymayanlara cezai yaptırımında uygulanacağını kaydeden Bilici, şunları söyledi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak sokaklarda çalışan çocuklu kadınları bilinçlendirmek adına böyle bir çalışma başlattık. Bu şekilde çalışan kadınlarımızı kurumumuza davet edip sorunlarını dinleyerek onlara gerekli yardımları yapıyoruz. Sokakta dilenmek ve çalışmak bir suçtur. Bizler şimdilik cezai işlem yerine bu sorunu konuşarak çözme yoluna girdik. Devletimizin imkanları dahilinde bu sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

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