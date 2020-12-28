Şanlıurfa'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah, mühimmat ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 8 tüfek, 15 şarjör ve 1442 mermi, 10 tabanca, 14 şarjör ve 179 kurşun, 4 av tüfeği, 680 gram esrar, 10 gram eroin, 903 paket gümrük kaçağı sigara ile terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi, 27 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 27 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.