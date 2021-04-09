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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı

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Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı

ŞANLIURFA’da, piyasaya kaçak sigara sürmeye çalışan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şanlıurfada kaçak sigaraya 4 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K., S.Ç., A,K. ve H.Ç.'nin Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen sigaraları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerinde yapılan aramada 2 bin 140 paket kaçak sigara ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheliler gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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