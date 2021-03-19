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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

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Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

Şanlıurfa'da balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ve Ahmet Mendeş (22) için arama çalışmaları sürüyor. Dalgıç polisler su altına dalarken, mahalle halkı ise el ele tutuşup, zincir oluşturarak kıyıya yakın noktada arama yaptı.

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı. Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Şanlıurfada insanlık zinciri Herkes seferber oldu

Siverek’te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor
Siverek’te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç polisler, su altında arama yaparken, mahalleli de el ele tutuşup zincir oluşturarak göledin kıyıya yakın noktasında arama çalışması yaptı.

Şanlıurfada insanlık zinciri Herkes seferber oldu
Kaybolan gençlerin yakınlarının gölet kenarında endişeli bekleyişi devam ederken, jandarma ise bölgede önlem aldı.

Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'i arama çalışmaları sürüyor.

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