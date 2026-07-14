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Şanlıurfa'da inşaattan düşen 2 işçi hayatını kaybetti

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#İnşaat Kazası#Şanlıurfa Siverek#İş Kazası
Şanlıurfada inşaattan düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 23:50

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralanan Muhammed Kızılkan (18) ile Muhammed Mustafa Toruntay (19), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye merkezindeki yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İskele üzerinde boya yapan Muhammed Kızılkan ile Muhammed Mustafa Tolruntay dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İki işçinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ağır yaralanan Muhammed Kızılkan ile Muhammed Mustafa, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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#İnşaat Kazası#Şanlıurfa Siverek#İş Kazası

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