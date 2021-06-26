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GeriGündem Şanlıurfa'da inanılmaz anlar! Dehşet bile az kalır... 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı
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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.06.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da inanılmaz anlar! Dehşet bile az kalır... 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

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Şanlıurfa'da inanılmaz anlar! Dehşet bile az kalır... 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa'da boşanan çiftin aileleri arasında yaşanan husumet nedeniyle kavga çıktı. Otomobille gelen kişilerin 7 kişiye, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, üzerlerinden geçmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kentte, boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Karşıyaka Mahallesi’ne dün akşam saatlerinde otomobille gelen ailenin fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfada inanılmaz anlar Dehşet bile az kalır... 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

KANLAR İÇİNDE YERDE YATAN YARALILARI ARABAYLA EZDİ

Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara sürücünün otomobille çarpmaya çalışması yer aldı.

Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Şanlıurfada inanılmaz anlar Dehşet bile az kalır... 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

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