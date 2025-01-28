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Şanlıurfa'da iki kızını katledip intihar etmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis
Şanlıurfada iki kızını katledip intihar etmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 17:32

Şanlıurfa'da, Serap Yamaca’nın oturdukları dairede kızları İsmet Ada ve Nida Yamaca’yı (8) öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yamaca’nın kızlarından İsmet Ada’yı sırtından vurduğu, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Nida’nın ise serumuna ilaç enjekte ettiği belirtildi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ali Baba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler eve girdiklerinde Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı kanlar içinde yerde, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

ŞİDDETLİ GEÇİMŞİZLİK YAŞAYAN EŞİYLE AİLELERDEN HABERSİZ BOŞANMIŞLAR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Serap Yamaca’nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi.

Şanlıurfada iki kızını katledip intihar etmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı

Uzun süredir eşi İsmail Yamaca ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ailelerinden habersiz şekilde boşandıkları öğrenilen Serap Yamaca'nın olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği belirtildi.
Şanlıurfada iki kızını katledip intihar etmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı

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Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yamaca’nın, tabancayla büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı sırtına ateş ederek öldürdüğü, ardından soğuk algınlığı şikayeti olan küçük kızı Nida’nın serumuna ilaç enjekte edip yaşamına son verdiği öğrenildi.

Şanlıurfada iki kızını katledip intihar etmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı

 

ANNE VE KIZLARI AYRI MEZARLIKLARDA DEFNEDİLDİ

Muhasebeci olan baba, eski eşinin cenazesine katılmazken, kızları ise Hazreti Aişe Camii’nde kılınan cenaze namazında bulundu.

Anne Serap Kesik, Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedilirken, öldürdüğü kızları Ada Yamanca ile Nida Yamanca ise Hazreti Ayşe Cami'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bediuzzaman Aile Mezarlığı'na defnedildi.

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis

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