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Şanlıurfa’da iki kardeş arasında mal paylaşımı kavgası: 9 yaralı

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#Şanlıurfa#Kavga#Jandarma
Şanlıurfa’da iki kardeş arasında mal paylaşımı kavgası: 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 20:46

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavga dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı kavgada 9 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Yazılıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

5 GÖZALTI

Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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#Şanlıurfa#Kavga#Jandarma

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