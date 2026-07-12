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Şanlıurfa’da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

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#Şanlıurfa Kavga#Bahçelievler Mahallesi#Cep Telefonu Görüntüleri
Şanlıurfa’da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 13:16

Şanlıurfa’da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar cadde ortasında birbirine saldırdı. Kavgada 2 kişi yaralandı, bazı araçlar zarar gördü.

Şanlıurfa’da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

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Aynı kişiler bir gün sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ikinci kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu taraflar uzun sopalarla birbirini kovalayıp, darbetti. Bu kavgada da 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Şanlıurfa’da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kamerada

11 KİŞİYE GÖZALTI

Polis ekipleri her iki kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa Kavga #Bahçelievler Mahallesi#Cep Telefonu Görüntüleri

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