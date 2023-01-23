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Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü

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#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Silahlı Çatışma
Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 03:50

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

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Olay gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi, Demirciler çarşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle N.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#Şanlıurfa#Silahlı Kavga#Silahlı Çatışma

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