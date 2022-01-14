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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocukları takip edip taciz eden zanlı tutuklandı

#Şanlıurfa#Suruç#Çocuğa Taciz

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde takip ettiği 3 çocuğa cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde suçunu itiraf ederek, şeytana uyduğunu söylediği belirtildi.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 26 yaşındaki yabancı uyruklu E.İ., takip ettiği 7, 8 ve 10 yaşlarındaki 3 kız çocuğuna tacizde bulundu. Ailelerin şikayeti sonrası polisin yüzlerce kamera kaydını incelemesi sonucu yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu kabul eden ve şeytana uyduğunu belirten şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde takip ettiği çocuklara cinsel tacizde bulunan şüpheli, polisin yüzlerce kamera kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olaylarda şahsın yalnız olan çocukları takip ederek taciz ettiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, olaylar 27 Aralık 2021 tarihi ile 12 Ocak 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. 27 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda sofra silkelemek için evlerinin önüne çıkan 8 yaşındaki kız çocuğu, cinsel tacize uğradı. 7 Ocak 2022 tarihinde yaşanan ikinci olayda ise 10 yaşındaki kız çocuğu, fırından ekmek aldıktan sonra eve dönerken kendisini takip eden şahsın cinsel tacizine uğradı. 12 Ocak 2022 tarihinde yaşanan son olayda ise ekmek almak için markete giden 7 yaşındaki kız çocuğu, kendisini takip eden şahıs tarafından çıkmaz sokakta taciz edildi.

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POLİS EKİPLERİ YÜZLERCE KAMERA KAYDINI İNCELEDİ

Ailelerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, zanlıyı yakalamak için yüzlerce kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemede, şahsın 26 yaşındaki yabancı uyruklu E.İ. olduğu tespit edildi. Zanlı, polisin operasyonuyla evinde gözaltına alındı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şahıs emniyete götürüldü. Emniyete götürülen çocuklar da şahsı teşhis etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Çocuklara psikolojik destek verilirken zanlının eşi ve çocuğu da emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Suruç#Çocuğa Taciz

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