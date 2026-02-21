×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında taşlı-sopalı kavga: 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Sopalı Kavga#Taşlı Kavga
Şanlıurfada husumetli aileler arasında taşlı-sopalı kavga: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 13:37

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Yardımcı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden Kaçmasınİzmirde feci ölüm TIRdan düşen saman balyalarının altında kaldıİzmir'de feci ölüm! TIR'dan düşen saman balyalarının altında kaldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Sopalı Kavga#Taşlı Kavga

BAKMADAN GEÇME!