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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 20:56,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
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Şanlıurfa'da, husumetli iki aile arasında çıkan tüfek- bıçak- taş ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

 

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran iki grubu görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada, yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

 

Şanlıurfada husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfada husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfada husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfada husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

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