Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı

Haberin Devamı

HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı’nı protesto etmek istedi. Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP’li grubu durdurdu. İlçeye girmek isteyen gruba Şanlıurfa Valiliği’nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı. Alınan yoğun güvenlik önlemine ve ilçeye girişlerine izin verilmemesine HDP'liler tepki gösterdi. Jandarmanın geçişe izin vermemesi üzerine grubun çevresi barikatlarla çevrildi. Grubun yolda bekleyişi devam ediyor.

Haberin Devamı



DRONA SU ŞİŞESİ ATTI

Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, dron ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle dronu uzaklaştırmak istedi. Gelen tepkiler üzerine dronlar uzak mesafeden görüntü almaya devam etti.