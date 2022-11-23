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Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı

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#ŞANLIURFA#HDP#Jandarma
Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 14:41

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe- Kılıç Harekatı’nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine alınmadı. Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken, HDP’li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği’nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekilleri bekleyişleri devam ediyor.

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HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı’nı protesto etmek istedi. Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP’li grubu durdurdu. İlçeye girmek isteyen gruba Şanlıurfa Valiliği’nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı. Alınan yoğun güvenlik önlemine ve ilçeye girişlerine izin verilmemesine HDP'liler tepki gösterdi. Jandarmanın geçişe izin vermemesi üzerine grubun çevresi barikatlarla çevrildi. Grubun yolda bekleyişi devam ediyor.

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Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı


DRONA SU ŞİŞESİ ATTI

Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, dron ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle dronu uzaklaştırmak istedi. Gelen tepkiler üzerine dronlar uzak mesafeden görüntü almaya devam etti.

Şanlıurfa’da HDP’li milletvekilleri Suruç’a alınmadı

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#ŞANLIURFA#HDP#Jandarma

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