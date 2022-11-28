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Şanlıurfa'da hasta yakınından doktora saldırı! Benim hastam daha acil dedi, doktorun burnunu kırdı

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#Şanlıurfa#Doktor#Saldırı
Şanlıurfada hasta yakınından doktora saldırı Benim hastam daha acil dedi, doktorun burnunu kırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 22:53

Şanlıurfa’da hastaya müdahale eden acil serviste görevli doktor, başka bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu yaralanan doktorun burnu kırıldı.

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Akşam saat 19.05’te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşanan olayda acil serviste çalışan Uzm. Dr. Orhan Haği, bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre başka bir hasta yakını ile ‘Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak’ şeklinde tartışma yaşadı. Tartışmada iddiaya göre hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı. Burnu kırılan doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

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#Şanlıurfa#Doktor#Saldırı

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