Şanlıurfa’da hasta yakını hemşirelere saldırdı! Gözaltına alındı

Şanlıurfa’da hasta yakını hemşirelere saldırdı Gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, kan tahlili için aile sağlığı merkezine götürülen hastadan damar yolu bulunamadığı için kan alınamayınca, hasta yakını Yasin T., 2 hemşireyi darbetti. Hemşirelerin şikayetiyle Yasin T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, kırsal Ekinyazı Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kan tahlili için aile sağlığı merkezine götürülen Arzu A.'dan kan almak isteyen hemşireler, koldaki damar yolunu bulamayınca hastanın dini nikahla birlikte yaşadığı Yasin T., kanın el üzerinden alınmasını istedi. Görevli hemşireler, tıbbi işleyişe müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin T., hemşireler Murat G. ve Seda K.'ye saldırdı. Tekme tokatlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda Seda K. darbedildi, Murat G.'nin ise dudağı patladı. Çevreden araya girenlerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Hemşirelerin şikayetiyle Yasin T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayıp, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

