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Şanlıurfa'da hareketli saatler! Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı

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#Şanlıurfa#Kuduz#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 20:49

Şanlıurfa’nın Akçakale Devlet Hastanesinde kuduz teşhisiyle kilitli bulunduğu odadan kaçan yabancı uyruklu Hasan Halil Faras (30) boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alınırken, vatandaşlar ise paniğe kapıldı.

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Olay, Akçakale’ye bağlı Dibat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırıldı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Cep telefonu gasbedilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etti.

Şanlıurfada hareketli saatler Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı



POLİS VE SAĞLIKÇILAR ALARMA GEÇTİ

Akçakale Devlet Hastanesinden kaçan Faras’ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kaçan Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi’nde boş tarlada bulundu. Etrafa korkuyla bakan Faras’ın ikna olması için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine kuduz hastası Suriyeli gencin temasta bulunduğu kişi veya kişilerin tespit çalışması devam ediyor.

Şanlıurfada hareketli saatler Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı


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#Şanlıurfa#Kuduz#Hastane

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