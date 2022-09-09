Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 17:20

Şanlıurfa’da otobüse ücretsiz kart basıp binen yolcu ile kartını görmek isteyen şoför arasında yaşanan tartışma diğer yolcuların da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförü Müslüm İ., aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı. Müslüm İ., kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi. Ancak yolcu, kendisinin de 2 halk otobüsünün bulunduğunu belirtip tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra tartışmaya yolcular da dahil oldu. Tartışmanın büyüyerek kısa süreli kavgaya dönüşmesi üzerine araçta bulunan diğer yolcular, kapıların açılmasını istedi. Tartışma, yolcunun araçtan indirilmesiyle son buldu.

Yaşanan anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Trafik#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling