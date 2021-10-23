Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Hilvan yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Borak'ın kullandığı 56 AT 675 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Nurullah Geçgel, Necmettin Borak, Halime Borak, Gülsüm Geçgel ve Şeyma Geçgel yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yaralılardan Necmettin Borak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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