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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da hacamat kazası

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Şanlıurfa'da hacamat kazası

ŞANLIURFA’da basur hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için hacamat yaptırırken yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

Geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Bu kişi genel cerrahi servisinde ameliyata alındı. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti.

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