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Şanlıurfa'da günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı! kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

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#Güneş Sezik#Zemzama Sever#Zeynep Sezik
Şanlıurfada günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 15:13

Halfeti-Birecik kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bölgeyi gezmek amacıyla kente gelen ailelerin dönüş yolunda yaşadığı kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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Kaza, önceki gün Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı.

Şanlıurfada günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

3 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şanlıurfada günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenler toprağa verilirken, yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfada günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

GÜNÜBİRLİK GEZİYE GELMİŞLER

Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin, Diyarbakır ve Şırnak'tan Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti'ni gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Şanlıurfada günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAZA KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, ardından çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Ayrıca çevrede bulunan vatandaşların panik yaşadığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Güneş Sezik#Zemzama Sever#Zeynep Sezik

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