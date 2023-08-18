Şanlıurfa’da gergin gece

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Olayın kulaktan kulağa yayılmasının ardından halk önceki gece tepkiyle sokağa indi. Sosyal medyada canlı yayın yapan bazı kişiler, herkesi Hükümet Konağı önünde toplanmaya çağırdı. Buradan toplanan yüzlerce kişi, daha sonra protesto yürüyüşü düzenledi. Kalabalık grup, yürüyüşün ardından Şanlıurfa-Adıyaman yolunu da çift taraflı olarak trafiğe kapattı. “Bozova’da Suriyeli istemiyoruz” sloganı atan kalabalık, eylemini sürdürünce ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eylem nedeniyle trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Başka bir kalabalık grup da Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yaptı. Grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda yaptı. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı. Bunun üzerine bibergazlı müdahalede yapan polis, grubu dağıttı. Kalabalığın dağılmasıyla birlikte ilçe yöneticileri, vatandaşlarla bir araya gelerek olayın takipçisi olacaklarını ve sağduyu çağrısını yinelediler.