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Hürriyet
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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da gergin anlar!

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Şanlıurfa’da gergin anlar!
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Şanlıurfa’da, alışverişe çıkan Suriye uyruklu genç kız silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu fark eden genç kızın yakınları kovaladıkları kişilerin bulunduğu aracı çarparak durdurdu. İki grup arasında çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından kaçırılan kız kurtarıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

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  • Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma gerginliği
  • Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma gerginliği
  • Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma gerginliği
  • Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma gerginliği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen genç kız, alışverişe çıktığı sırada sevdiği genç ile arkadaşları tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi. Bu sırada genç kızın kaçırıldığını fark eden yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Suriyeliler kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu. Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp, şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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