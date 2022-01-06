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Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu! 14 kişi sınır dışı edildi

#Şanlıurfa#Fuhuş Operasyonu#Sınır Dışı
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu 14 kişi sınır dışı edildi

Şanlıurfa'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda; 'fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etme' suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında Azerbaycan, Kırgızistan, Suriye ve Rusya uyruklu kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 60 lira ve 1220 dolar ele geçirildi. Şüpheliler arasındaki yabancı uyruklu 14 kadın, emniyette işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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#Şanlıurfa#Fuhuş Operasyonu#Sınır Dışı

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