Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
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Şanlıurfa'da fırtına... Ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
Birecik’te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, farklı semtlerde park halindeki 1 minibüs ile 3 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasara yol açan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırıldı.
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