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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da fırtına... Ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördü

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Şanlıurfa'da fırtına... Ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Birecik’te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, farklı semtlerde park halindeki 1 minibüs ile 3 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasara yol açan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırıldı.

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