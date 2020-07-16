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AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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