Şanlıurfa’da FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

Haberin Devamı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri 'Turgut Aslan' ismi verilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli belgeler, dijital dokümanlar ile F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.