Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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ŞANLIURFA (DHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde hareket eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aralarında kamudan ihraç edilen kişilerin de bulunduğu 6 şüpheyi tespit etti.

Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.