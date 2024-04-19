Şanlıurfa'da feci olay! Kanalizasyon çalışmasında göçükte bir can kaybı

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Olay, Bozova’ya bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kanalizasyon borusu döşenmesi sırasında göçük yaşandı. Bu sırada boru döşemek için kanalda bulunan işçilerden Mehmet Sinan Kubat toprak altında kaldı. Diğir işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Mehmet Sinan Kubat’ın toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.