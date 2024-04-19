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Şanlıurfa'da feci olay! Kanalizasyon çalışmasında göçükte bir can kaybı

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#ŞANLIURFA#İşçi#Kaza
Şanlıurfada feci olay Kanalizasyon çalışmasında göçükte bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 13:49

Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte otuz üç yaşındaki işçi Mehmet Sinan Kubat hayatını kaybetti.

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Olay, Bozova’ya bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kanalizasyon borusu döşenmesi sırasında göçük yaşandı. Bu sırada boru döşemek için kanalda bulunan işçilerden Mehmet Sinan Kubat toprak altında kaldı. Diğir işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Mehmet Sinan Kubat’ın toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfada feci olay Kanalizasyon çalışmasında göçükte bir can kaybı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ŞANLIURFA#İşçi#Kaza

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