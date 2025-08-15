×
ÅžanlÄ±urfa'da feci olay! Anne ve babasÄ± evde ölü bulundu, 5 yaÅŸÄ±ndaki Dicle aranÄ±yor

ÅžanlÄ±urfada feci olay Anne ve babasÄ± evde Ã¶lÃ¼ bulundu, 5 yaÅŸÄ±ndaki Dicle aranÄ±yor
ÅžanlÄ±urfa'da inÅŸaat iÅŸÃ§isi Sinan Ejder (30) ile eÅŸi Kadriye Ejder (27), evlerinde silahla vurulmuÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu. Evde bulunamayan Ã§iftin kÄ±zlarÄ± Dicle (5) ise aranÄ±yor.

Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Sinan Ejderâ€™in evinden silah sesleri geldiÄŸini duyan komÅŸularÄ±, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ne bildirdi. Ä°hbarla adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejderâ€™i yerde hareketsiz buldu. YapÄ±lan kontrolde Ã§iftin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Ekipler, Ã§iftin kÄ±zlarÄ± Dicleâ€™nin ise evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ã‡ocuÄŸu bulmak iÃ§in arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÅžanlÄ±urfada feci olay Anne ve babasÄ± evde Ã¶lÃ¼ bulundu, 5 yaÅŸÄ±ndaki Dicle aranÄ±yor

OlayÄ± duyup gelen Ã§iftin yakÄ±nlarÄ±, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ã‡iftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

ÅžanlÄ±urfada feci olay Anne ve babasÄ± evde Ã¶lÃ¼ bulundu, 5 yaÅŸÄ±ndaki Dicle aranÄ±yor

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

