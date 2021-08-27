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GeriGündem Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 6 yaralı
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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 6 yaralı

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Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 6 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Bozova karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ahmet Demir yönetimindeki plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi yakınlarında İshak Yaşar yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, Ahmet Demir ve İshak Yaşar ile Neslihan Demir, Halil Demirak, Fehime Demirak ve Ayşe Yaşar yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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