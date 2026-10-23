Şanlıurfa'da feci kaza! Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Mehmet Olcay yönetimindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten yol çalışması yapılan bölgeye düştü.

İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mehmet Olcay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olcay’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.