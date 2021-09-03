Şanlıurfa'da feci kaza! Astsubay hayatını kaybetti

Kaza, sabah erken saatlerde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden



astsubay Mehmet Tolga Çapar yönetimindeki 31 BD 275 plakalı otomobil, yol ayrımında yön tabelasının direğine çarptı. Araç hurdaya dönerken Çapar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Çapar, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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