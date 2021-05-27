MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da feci kaza! Acı haber: 1 bebek hayatını kaybetti, 5 yaralı
GeriGündem Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber: 1 bebek hayatını kaybetti, 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber: 1 bebek hayatını kaybetti, 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber: 1 bebek hayatını kaybetti, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Nurettin Toprak (26) idaresindeki 07 AHZ 749 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Amine (31), Abdulaziz (29), Ayşe (27), Arya Lina (2) ve Aleyna Toprak (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna bebek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi