Şanlıurfa’da feci kaza: 6 can kaybı

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde yaşandı. İçerisinde arızalı araçlar bulunan 63 AEM 905 plakalı tır ile 31 AGG 099 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da birbirinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta şarampole devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Yalçın (63), Reşit Kahya (75) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybederken Mehmet Ç. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa’daki hastaneye kaldırıldı. Cesetler ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın bagaj kapağının yaklaşık 50 metre uzağa fırladığı gözlendi.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.