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Şanlıurfa'da feci kaza! 4 yaşındaki Onur, hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Trafik Kaza
Şanlıurfada feci kaza 4 yaşındaki Onur, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 15:03

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Onur Şeren, hayatını kaybetti.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren'e çarptı. Sürücü, çarptığı çocuğun fark etmeyerek üzerinden geçti.

Bu sırada kazayı gören bir çocuğun uyarması üzerine duran sürücü, minibüsün altında kalan Şeren’i çıkardı. Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen Onur Şeren, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Şeren’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Trafik Kaza

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