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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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#Şanlıurfa#Bozova#Kaza
Şanlıurfada feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 19:15

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

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#Şanlıurfa#Bozova#Kaza

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