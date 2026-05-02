Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Siverek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 20:20

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun kırsal Yuvar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tugay D. (27) idaresindeki 63 ES 821 plakalı otomobil Diyarbakır istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Muhammed Sait S. (28) yönetimindeki 06 NG 078 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bu kez aynı istikamette seyreden Hacı Selçuk T. (22) idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 35 BVM 720 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Eser Mirdağlı (31) ile Mehmet Emin Teker (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü Selçuk T. ile araçta yolcu olan İsmi G. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

