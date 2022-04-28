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Şanlıurfa'da feci kaza! 2 genç yaşamını yitirdi

#Şanlıurfa#Otomobil#Kaza
Şanlıurfada feci kaza 2 genç yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Mardin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Veysel Düzce (18) yönetimindeki 47 AZ 678 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Mehdi Şekerci'nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Düzce ile İbrahim Halil S. (14) ise ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Düzce de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Otomobil#Kaza

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