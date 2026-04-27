Şanlıurfa'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 12:25

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) hayatını kaybetti. Korkunç kazada 2 kişi ise yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Ahmet Ç.'nin kullandığı 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U.'nun kullandığı 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Abdülhamit Günyar (17) / Ömer Faruk Çubuk (15)

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturması | Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldıGülistan Doku soruşturması | Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldıHaberi görüntüle
