Şanlıurfa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. 06 HTU 39 plakalı otomobil ile 63 AHD 838 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Ahmet Kemçi (14), Muhammed Recep (33) ve Hüseyin Kemçi (42) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Kemçi, kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.