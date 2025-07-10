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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Kaza
Şanlıurfada feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 11:43

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hüseyin Kemçi (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. 06 HTU 39 plakalı otomobil ile 63 AHD 838 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Ahmet Kemçi (14), Muhammed Recep (33) ve Hüseyin Kemçi (42) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Kemçi, kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfada feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Şanlıurfada feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

 

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Kaza

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