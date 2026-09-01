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Şanlıurfa'da evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki Muhammed yaşamını yitirdi

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#Muhammed Haçım Şikak#Şanlıurfa#Silah Kazası
Şanlıurfada evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki Muhammed yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 15:27

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Muhammed Haçım Şikak, sevk edildiği hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Silah sesini duyup odaya koşan ailesini yasa boğan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Haçım Şikak, iddiaya göre evinde pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, çocuğu kanlar içerisinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATA VEDA ETTİ

Yaralanan Şikak, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Şikak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhammed Haçım Şikak’ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Muhammed Haçım Şikak#Şanlıurfa#Silah Kazası

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