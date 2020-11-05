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ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı

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Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı
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Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinde uyuyan vatandaşlar, sabah saat 04.00 sıralarında su sesiyle uyandı. Yataklarından kalkan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini su bastığını fark etti. Lavabo ve su giderlerinden gelen su, birçok ev ve iş yerinin içerisine doldu.

Eşyalarını kurtarmaya çalıştılar

Evleri ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yerdeki malzemelerini toplayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken suyu tahliye edemeyenler ise ekiplerin gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde gelen ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Zarar büyük

Ev ve iş yerlerini basan su nedeniyle zararlarının büyük olduğunu söyleyen ev ve iş yeri sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

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