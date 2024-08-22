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Şanlıurfa'da eşini ve çalışanını öldürdü

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis
Şanlıurfada eşini ve çalışanını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 13:16

Şanlıurfa’dapsikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal’ı (50) tabancayla katletti.

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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Gafari Çolak, kendisine ait fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak ve çalışanı Nuh Kartal’a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Gafari Çolak’ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis

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