Şanlıurfa'da eşini tabancayla öldüren koca aynı silahla intihar etti

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Olay, sabah saatlerinde, Suruç ilçesi Acaryurt Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk sahibi Müslüm Bulut ile Aysel Bulut çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Müslüm Bulut, üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp eşi Aysel Bulut'a ateş etti. Başından vurulan Aysel Bulut yere yığıldı. Müslüm Bulut ardından aynı tabancayı bu kez kendi başına doğrultarak ateş etti. Bulut çifti, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silah seslerinin ardından evde bulunan çiftin çocukları dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aysel Bulut ile Müslüm Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Jandarma ekipleri, ev ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Olay yeri incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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