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Şanlıurfa'da eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban boğuldu

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Çoban
Şanlıurfada eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 12:00

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli (37) boğuldu. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. Merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli, bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Çoban

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